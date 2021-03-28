Водная блокада Крыма: «власти» полуострова рассказали с кем будут судиться

В Крыму считают, что виновато и настоящее руководство Украины

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Незаконное правительство аннексированного украинского Крыма рассказало с кем будут судиться из-за блокады водоснабжения полуострова с материковой Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

«Правительство» аннексированного крымского полуострова. обвинило в водной блокаде трех граждан Украины.

«Главы крымского парламента» Владимира Константинова, в свою очередь отмечает, что речь идет о двух экс-депутатах Верховной Рады Украины Рефате Чубарове и Андрее Сенченко, а также об одном действующем — Мустафе Джемилеве.

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — подчеркнул он.

Чубаров и Джемилев, помимо причастности к блокаде поставок воды в Крым, по словам Константинова, являются еще и лидерами экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа».

Помимо этого, он считает, что виновато и настоящее руководство украинского государства, так как продолжает политику непоставки воды в Крым.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Российской Федерацией Крыму оккупационная власть отбирает у местных жителей землю.