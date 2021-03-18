Умер президент Танзании: он преуменьшал значение коронавируса

Джону Магуфули был 61 год

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Вице-президент Танзании Самиа Сулху Хасан объявил в среду по государственному телевидению, что президент Джон Магуфули мертв. Известно, что покойный глава государства преуменьшал значение пандемии коронавируса.

По сообщениям СМИ и оппозиции, Магуфула, который не появлялся на публике несколько недель, умер от коронавируса.

— С большим сожалением сообщаю, что сегодня, 17 марта 2021 г. В 17.00 мы потеряли нашего храброго лидера, президента Танзании Джона Помбе Джозефа Магуфули, который умер от сердечного приступа в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе, где его лечили, — сказал вице-президент страны, пишет УРА-Информ.

61-летний Магуфули не появлялся на публике с 27 февраля, а СМИ сообщили, что он находился в больнице в Найроби на искусственной вентиляции легких и страдал от COVID-19. Его болезнь отрицали высокопоставленные государственные политики.

Скептически настроенный по поводу пандемии, Магуфули подвергся критике за то, как боролся с коронавирусом в Танзании — ни разу в стране не был введен карантин, и вместо этого власти рекомендовали полагаться на силу молитвы, традиционные методы лечения, такие как вдыхание пара.

В мае прошлого года президент приказал прекратить подсчет коронавирусных инфекций, а месяц спустя объявил, что его страна избавилась от SARS-CoV-2 после трех дней поста и молитв.

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