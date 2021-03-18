Общество

В Украине введут «прокси локдаун»: что это такое

Полномасштабный карантин могут в Украине не ввести

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Распространение коронавируса в Украине находится на очень опасном уровне. Страна входит в топ-10 в мире по количеству новых случаев заболеваемости практически каждый день. В Украине одна из худших ситуаций в Европе.

На данный момент продолжаются разговоры о том, что Украина может снова ввести тотальный карантин, который уже вводили в январе на три недели. Однако источник отмечает, что власти могут пойти другим путем и ввести так называемый «прокси локдаун», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Как указал наш источник, Центральная власть хочет переложить на плечи мэров и губернаторов право выбора ввода тотального локдауна у себя в регионах. По этой стратегии, весь негатив падает на плечи региональных властей, а не Кабмина и Офиса Президента», пишет паблик.

Источник добавляет, что централизованного локдауна в Украине не будет, рейтинг у власти слишком слабый, а настраивать против себя людей еще больше власти не хотят.

Ранее мы сообщали, что судьба локдауна может решиться уже до конца этой недели.

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