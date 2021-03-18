В Украине более 15 000 случаев коронавируса за сутки: ситуация ухудшается

Были госпитализированы 4376 человек

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Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине продолжает стремительно расти. Только за последние сутки, 17 марта, в стране было выявлено 15 000 новых случаев заболеваемости.

На своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине. В том числе заболела 744 ребенка и 425 медицинских сотрудников, пишет УРА-Информ.

В общей сложности были госпитализированы 4376 человек. За сутки также зафиксировали 267 летальных случаев, а 6514 человека сумело победить болезнь. За сутки в общей сложности было сделано 118 780 тестов на коронавирус.

В общей сложности с начал пандемии в Украине зафиксировано 1 504 076 случаев заражения. 1 244 190 человек уже победило болезнь. 29 253 умерло от болезни.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях», — написал Степанов.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести так называемый «прокси локдаун».