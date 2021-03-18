Врач развеял три популярных мифа о вакцинации: что нужно знать

После прививки анализ не может показать ковид

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Во всем мире, а также Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В связи с этим в последнее время появляется много непроверенной информации по поводу вакцинации и самой прививки.

Врач-инфекционист Вадим Аристов развеял популярные мифы о вакцинации. В первую очередь он отметил, что за последствия от вакцинации производитель вакцин не несет ответственности. То есть, если после прививки человек заболеет, то производитель вакцины за это не отвечает, поэтому в государствах создаются специальные программы для страхования и компенсации, но их сейчас очень мало, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также врач рассказал, может ли тест на COVID-19 показывать позитивный результат после прививки.

«Это полный фейк… Все таки при тестировании ищут кусочки либо генетического материала, либо белка вируса. Вакцина не имеет полного перечня всех генетических последовательностей этого вируса или белков. Это технически невозможно», — сказал врач.

Также Вадим Аристов прокомментировал информацию о том, что если есть реакция организма на прививку – это хорошо.

«Нельзя прямо так говорить официально с точки зрения медицинской науки, об этом нет исследований, доказательств», — заявил врач.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести «прокси локдаун».