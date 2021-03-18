Общество

Врач развеял три популярных мифа о вакцинации: что нужно знать

После прививки анализ не может показать ковид

Время чтения: 54 Секунд

Во всем мире, а также Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В связи с этим в последнее время появляется много непроверенной информации по поводу вакцинации и самой прививки.

Врач-инфекционист Вадим Аристов развеял популярные мифы о вакцинации. В первую очередь он отметил, что за последствия от вакцинации производитель вакцин не несет ответственности. То есть, если после прививки человек заболеет, то производитель вакцины за это не отвечает, поэтому в государствах создаются специальные программы для страхования и компенсации, но их сейчас очень мало, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также врач рассказал, может ли тест на COVID-19 показывать позитивный результат после прививки.

«Это полный фейк… Все таки при тестировании ищут кусочки либо генетического материала, либо белка вируса. Вакцина не имеет полного перечня всех генетических последовательностей этого вируса или белков. Это технически невозможно», — сказал врач.

Также Вадим Аристов  прокомментировал информацию о том, что если есть реакция организма на прививку – это хорошо.

«Нельзя прямо так говорить официально с точки зрения медицинской науки, об этом нет исследований, доказательств», — заявил врач.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести «прокси локдаун».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В Украине более 15 000 случаев коронавируса за сутки: ситуация ухудшается

Были госпитализированы 4376 человек

Стала известна истинная причина объявления военной тревоги в «ДНР»: что задумали боевики

Вольнодумец раскрыл планы боевиков

В Украине введут «прокси локдаун»: что это такое

Полномасштабный карантин могут в Украине не ввести

«Счет идет на месяцы»: в РФ предрекают скорый уход Путина

Серьезные изменения в Кремле могут состояться уже в этом году

COVID-19 можно заболеть и после вакцинации: в Минздраве объяснили как

Эффективность препарата меняеться по истечению времени

Первый человек в Украине полностью прошел курс вакцинации от коронавируса

За последние сутки на территории Украины еще 9840 человек привились от COVID-19

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap