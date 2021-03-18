Общество Политика

Дела Майдана не слили: каждый месяц проходит около 100 заседаний

Продвижение есть только по половине дел

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В феврале текущего года должны были состояться заседания по 58 делам Майдана. На данный момент продвижение есть только по половине дел. Об этом пишет в Фейсбуке адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, передает УРА-Информ.

«Дела Майдана слили! Ничто не расследовано!! (На самом деле — нет). Расследовано, друзья. Гораздо больше, чем многим бы хотелось. Расследовано и на рассмотрении в судах», — написала адвокат.

Также она добавила, что каждый месяц происходит около 100 заседаний по делам Майдана.

«И теперь (часто уже лет шесть как) от судов зависит — будут ли там приговоры. Или нет. От судов и … от судебной реформы. Приходите. Следите», — подчеркнула Закревская.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование против экс-главы Службы безопасности Украины.

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