Во время Революции Достоинства главой СБУ был Александр Якименко

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Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование против экс-главы Службы безопасности Украины.

На данный момент бывший глава СБУ скрывается от органов следствия, а также и от суда. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины своем сайте, передает УРА-Информ.

От сегодня, 23 декабря, следователи могу расследовать дело заочно. Отмечается, что им было предоставлено разрешение в уголовном производстве по подозрению бывшего главы украинского государства Виктора Януковича, а также бывших топ-чиновников в незаконном препятствовании проведению митингов во время Революции Достоинства. Они подозреваются и в превышении служебных полномочий.

Во время Революции Достоинства главой Службы безопасности был Александр Якименко.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что на Майдан в общей сложности выходило миллионы человек, главную выгоду от него получило только два человека. Такое мнение выразил известный журналист Дмитрий Гордон. Журналист считает, что главными выгодополучателями Майдана стали пятый президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин.