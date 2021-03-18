Эскалация конфликта: у границ Украины сосредоточено более 120 тысяч военных РФ

Украина готова к любому развитию

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В том случае, если армия РФ предпримет широкомасштабное наступление на украинские территории, то оно начнется с нескольких направлений. К текущему моменту вокруг украинских границ сосредоточено более 120 тысяч военных РФ Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил военный эксперт Влад Волошин, передает УРА-Информ.

Сейчас географически Украину практически со всех сторон окружает армия РФ или ее союзники.

«С севера это Беларусь, 1100 километров, это первый союзник России. Россияне могут пользоваться всеми аэродромами, которые там есть, и оттуда совершать налеты на Украину. С востока и с юга — это собственно Россия и оккупированный ею Крым, а с юго-запада — это Приднестровье, где также находятся российские военные», — отмечает Волошин.

Он предположил, что с любого направления, будь то Донбасс или Крым, возможна активизация российских войск. При этом, армия Украины готова к такому ходу событий.

«Украина готова к любому развитию, потому что мы знаем эти направления и мы просчитываем, какая именно угроза с той и другой стороны», — добавил он.

Ранее сообщалось. что позиции украинских военных в случае наступления на временно оккупированных территориях Донбасса якобы будут уничтожены в течении часа.