Байден проведет переговоры с Зеленским, — посольство США

Байден сейчас очень сконцентрирован на внутреннеамериканских вызовах

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В посольстве США считают, что разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится «без никаких предпосылок». Об этом заявил в комментарии в ответ на запрос «Европейской правды» пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп, передает УРА-Информ.

«Этот звонок будет. Мы убеждены в этом», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что в данный момент Джо Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству. Также он добавил, что США является преданным союзником украинскому государству.

«Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания … Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других топ-чиновников также уже контактировали или имеют запланированы переговоры», — отметили в посольстве.

Со стороны США нет никаких условий для телефонного разговора Зеленского и Байдена.

«Украина для нас — партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз» , — отмечается в комментарии посольства.

Причиной задержки телефонного разговора двух президентов является то, что «президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутреннеамериканских вызовах, включая пандемию. Но разговор состоится, мы убеждены», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на данный момент действия новой администрации президента США Джо Байдена не оправдывают ожиданий. Такое заявление сделал президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.