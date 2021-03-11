Россия не будет открыто воевать с Украиной, — Резников

В РФ экономически не готовы к наступлению

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Риск масштабного наступления Российской Федерации на территории Украины полностью исключен. Об этом в интервью «Обозревателю» сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает УРА-Информ.

Он заявил, что в РФ экономически не готовы к наступлению.

«Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально — 250 тысяч состав ВСУ и еще 50 тысяч бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах. Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами», — отметил Резников.

Помимо этого, в Кремле официально заявляют, что ОРДЛО — это Украина, и они не вмешиваются в дела другого государства.

«Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами содержать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захарченко и Ко местные бригады — будет уже невозможно. Этот потенциал использован», — отметил он.

Также Резников добавил, что открытое вторжение российских войск на территорию Украины будет означать начало большой войны.

«Тогда как бы ни хотела интеллигентная и толерантная Европа обращаться с россиянами, ей придется не просто ужесточать санкции, а принимать серьезные решения», — резюмировал чиновник.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований, которые орудуют на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, жалуются, что не могут противостоять ВСУ. Им не хватает профессионализма и вооружения.