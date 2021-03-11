Политика

В ООН обеспокоены закрытием каналов Медведчука: это может повлиять на свободу слова

Запрет каналов NewsOne, «112 Украина» и ZiK может повлиять на свободу слова

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В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что решение правительства Украины о закрытии телевизионных каналов NewsOne, «112 Украина» и ZiK может повлиять на свободу слова на территории государства. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать права на свободу выражения мнений, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи», — отметила главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций в отношении телеканалов пророссийского политика Виктора Медведчука наблюдается серьезное обострение на Донбассе. Хотя он и не хочет связывать эти два факта.

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