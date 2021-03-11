Международный скандал: Беларусь высылает еще одного польского дипломата

Беларусь вручила очередную ноту польской стороне

Время чтения: 42 Секунд

Сегодня, 11 марта, в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали временного поверенного в делах польского государства в РБ Мартина Войцеховского. Польским дипломатам вручили ноту о том, что руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно необходимо покинуть территорию РБ в течение 48 часов. Об этом сообщили в МИД Беларуси, передает УРА-Информ.

«В связи с чрезмерной, асимметричной и деструктивной ответом Польши на правомерное и мотивированное решение Беларуси по консула Генерального консульства Польши в Бресте Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях к польской стороне доказано решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», — сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил, что у него есть данные беларуских спецслужб, которые указывают на то, что украинское государство хотела «скорее душить Беларусь».