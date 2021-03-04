Политика

Санкции против каналов Медведчука: Верховный суд открыл еще 4 производства

Вместе с тем суд оставил без движения исковое заявление по делу № 9901/39/21 из-за обнаружения недостатков

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Верховный суд Украины открыл еще четыре производства по искам, которые были поданы на обжалование указа шестого главы государства Владимира Зеленского о введении санкций против телевизионных каналов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с кумом российского президента Владимира Путина, а также лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины, передает УРА-Информ.

Также в ведомстве уточнили, что еще один иск оставили без движения.

Известно, что Верховный суд открыл производство по делу № 9901/34/21 по иску ООО «Новини24 часа». Сообщается, что данное дело будет рассмотрено в суде с вызовом сторон 29 марта 2021 в 14:00.

Также производство по делу № 9901/40/21 по иску ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ» был открыт Верховным судом Украины еще второго марта. Дело будет рассмотрено 12 апреля 2021 в 14:00.

Помимо этого, третьего марта, суд принял решение открыть производства по делу № 9901/42/21 по иску ООО «Лидер ТВ» , а также по делу № 9901/45/21 по иску ООО «Новый формат ТВ». Эти дела будут рассмотрены 29 марта и 5 апреля соответственно в 11:00.

При этом, Верховным судом было оставлено без движения исковое заявление по делу № 9901/39/21 из-за обнаружения недостатков в самом деле. Суд смог предоставить истцу десятидневный срок для устранения недостатков, которые были обнаружены по делу.

Ранее сообщалось, что гарант украинской Конституции Владимир Зеленский заявил об эффективной борьбе государства с информационным влиянием российской стороны в СМИ. 

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