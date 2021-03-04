Общество

Самые востребованные профессии в ОРДО: кого ждут на работу

Самая популярная профессия – слесарь

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Стали известны самые популярные профессии в ОРДО. Местные журналисты провели мониторинг вакансий на сайте «республиканского центра занятости» и отметили самые востребованные профессии в «ДНР».

Наибольшим спросом среди работодателей пользуются слесари разных специализаций. Среди всех вакансий больше десяти процентов относятся именно к этой профессии. На второй строчке водители – 7,5 процентов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Дальше следует профессия медсестры – чуть более шести процентов и уборщика – шесть процентов. Также популярными являются вакансии дворника (4,4 %), горнорабочего (3,7 %), машиниста (3,3 %), инженера (3,3 %) и маляра (2,2 %).

Стоит отметить, что все профессии чисто «рабочие», среди популярных нет вакансий бухгалтеров, менеджеров и других подобных специальностей.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО повысили зарплаты медикам. Однако в итоге медицинские сотрудники на руки начали получать еще меньше, чем до «повышения». При этом отмечается, что в «ДНР» явная нехватка медицинских кадров.

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