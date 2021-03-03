Политика

Борьба с российской пропагандой приносит свои результаты: Зеленский о блокировке каналов Медведчука

Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций

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Гарант украинской Конституции Владимир Зеленский заявил об эффективной борьбе государства с информационным влиянием российской стороны в СМИ. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает УРА-Информ.

Он подчеркнул, что власть Украины все еще продолжает борьбу в вопросе пропаганды.

«Есть очень сильное информационное воздействие на Украину в СМИ российской стороны, а также даже в СМИ внутри нашей страны, с чем, вы видите, мы боремся. И я считаю уже есть наработки и очень позитивные результаты», — глава государства.

Стоит напомнить, что второго февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов, которые фактически находятся под его руководством.

Ранее сообщалось, что два комитета украинского парламента рассмотрят вопрос блокирования телеканала «Первый независимый», который был приобретен представителем медиагруппы народного избранника «Оппозиционные платформы — За жизнь» Тараса Козака Павлом Егорычев.

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