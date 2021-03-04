Политика Экономика

Впервые за годы независимости Украины: «Антонов» поставит Минобороны самолеты

«Антонов» должен поставить ВСУ три самолёта Ан-178

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Государственное предприятие «Антонов», которое занимается производством крупногабаритной техники, в рамках контракта с Минобороны получило заказ от государства на три самолета АН-178 для украинской армии. Уже был выплачен аванс. Об этом сообщил премьер- министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УРА-Информ.

«Впервые за годы независимости государство купит у государственного предприятия «Антонов» три новые украинские самолеты Ан-178. Их получит наша армия — контракты подписаны, авансы проплачены», — отметил глава правительства.

Также известно, что авиасудна будут использованы для доставки личного состава. Также на них будут перевозить вооружения и легкую военную технику. Будут проведены десантирования и транспортировки грузов.

ГП «Антонов» должен поставить ВСУ три самолёта Ан-178 в транспортно-десантном варианте в 2023 году.

Ранее сообщалось, что расследование трагической авиакатастрофы АН-26, которая произошла в Чугуеве, с курсантами намерены завершить в апреле текущего года. 

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