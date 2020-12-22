Политика Происшествия

Протесты за отставку Пашиняна: люди окружили здание правительства

Наталия

К этому призвал представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян

Время чтения: 33 Секунд

В столице Армении — Ереване вновь стартовали антиправительственные акции протеста за отставку премьера страны. Об этом сообщает агенство «Новости Армении«, передает УРА-Информ.

Сообщается, что митингующие граждане окружили здание армянского правительства. Входы к зданию оказались полностью перекрыты. К этому призвал представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Он предложил части протестующих граждан остаться на площади Республики, а другой части митингующих окружить здание армянского правительства и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что В Армении вновь возобновились митинги против правления Николы Пашиняна. Он подписал соглашение о завершении военных действий с Азербайджаном. Люди, которые вышли на акции протеста требуют отставки Пашиняна и его правительства.

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Наталия

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