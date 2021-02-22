Соколова ответила Марченко — лучше обратиться к своему куму Путину

Украинская журналистка обратилась к жене Медведчука

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Многие весьма быстро и активно отреагировали на информацию о том, что жена пророссийского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко идет в политику. Своим мнением по поводу этой ситуации поделилась украинская журналистка Янина Соколова.

Напомним, что Марченко решила пойти в политику, после того, как президент Владимир Зеленский ввел санкции против ее мужа и ее лично.

Соколова напомнила, что Марченко, уже 20 лет работает на украинском, но за семь лет российской агрессии так и не сделала ни одного заявления по поводу войны, пишет УРА-Информ со ссылкой канал в ютуб журналистки.

«За эти семь лет Оксана Марченко не сделала ни одного заявления, не помогала военным, не навещала их в госпиталях, не просила своего кума убрать свои войска из территории Украины», — сказала Соколова.

Журналистка выступила с обращением к Марченко, чтобы та обратилась к своему куму Владимиру Путина и попросила его вывести войска РФ из Украины.

«Обратитесь к своему куму и скажите ему, чтобы убрал свои войска, покаялся, вернул Украине захваченные территории и выплатил компенсации», — заявила Соколова.

Ранее мы сообщали, что Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука.