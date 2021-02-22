В «ЛДНР» сообщают о больших потерях: военкоры бьют тревогу

Ситуация обострилась после заседания СНБО

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Ситуация на Донбассе существенно обострилась в последние несколько дней. Такие заявления делают российские военкоры, которые сообщают о ситуации в регионе. Пропагандисты пишут, что ситуация изменилась после того, как прошло секретное заседание СНБО, где было принято темное решение по Донбассу.

Российские военкоры пишут, что боевики «ЛДНР» несут потери. Первым эту информацию опубликовал российский военкор Александр Сладков в одной из социальных сетей. Сладков заявляет, что у российских наемников якобы серьезные потери, но оккупационные «власти» их умалчивают, пишет Ура-Информ со ссылкой на НБН.

«После решений СНБО ситуация еще больше обострилась. Начались потери. Их больше, чем официально. Такие дела», — заявил пропагандист.

Еще один российский военкор – Юрий Котенок, который пишет в Telegram под ником «Военкор Котенок» пишет, что боевики понесли серьезные потери под неподконтрольной Украине Горловкой. По его данным, от ответного огня ВСУ якобы погибли 5 российских наемников и еще 3 получили ранения.

Ранее Ходаковский заявил, что боевики не готовы к наступлению ВСУ.