Комиссия из РФ выявила нарушения в ЛНР: что будет дальше

В местном «минздраве» выявили многочисленные нарушения

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Комиссия из РФ, которая несколько дней назад прибыла в «ЛНР» выявила в местном «министерстве здравоохранения» многочисленные нарушения

Были зафиксированы махинации с «коронавирусными» выплатами, и нарушения с лекарствами. Вместо местных таблеток в «ЛНР» использовали мел. Возникли также вопросы к руководству «отдела» по контролю качества местного «минздрава», которое «ложило» в карман неплохие суммы с каждой выездной проверки в аптеки, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«Министр» Наталья Пащенко доигралась. Также мы подтверждаем информацию о том, что определенные проблемы возникли и у «министра МВД» Игоря Корнет. Возникли эти проблемы по результатам проверки силового блока. Вероятность того, что Корнет И.А. покинет занимаемую должность 50 на 50. Это не предрешено, но вероятность такая есть. Результат будет после отчета в РФ», — пишет паблик.

Источник отмечает, что российские кураторы сначала назначают своего человека, а потом устраивают игры, чтобы его снять.

Ранее мы сообщали, что в Донецке пройдет важное совещание кураторов РФ и «руководителей» «ЛДНР».