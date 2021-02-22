Политика

Кремлевские кланы тоже начали играть свою игру — эксперт о судьбе Путина

Павел Климкин о санкциях против РФ

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Российская Федерация и сам Владимир Путин должны готовиться к новым санкциям. Такое заявление сделал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Он заявил, что сегодня, 22 февраля, на Россию будут наложены санкции будут из-за ситуации с Алексеем Навальным. Россия не выполнила решение ЕСПЧ о том, что оппозиционера необходимо отпустить. При этом Климкин отметил, что санкции, будут скорее символическими, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Путин понимает, что его начали качать. Никто вам это политкорректно не скажет, но, тем не менее, есть драйв на то, чтобы этого путинского режима в сегодняшнем виде не было», — сказал он.

При этом у главы Кремля не так много вариантов для маневра, считает бывший министр иностранных дел Украины.

«Ну и кремлевские кланы тоже начали играть свою игру. Эта история с Навальным, с дворцом Путина — кто и как снимал… Думаю, в этой ситуации у Путина маневр очень сужен», — добавил Климкин.

Он отметил, что Путин будет искать внешнего врага, и сделает ставку на Украину в этом вопросе.

Ранее мы сообщали, что Путин будет и дальше давить на Украину.

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