Политика

Путин будет и дальше давить на Украину и вот почему … — эксперт

Иван Яковина о важном моменте для Украины и России

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Украине стоит готовиться к тому, что уже в ближайшее время Российская Федерация начнет давать на нее. Такое мнение высказал журналист Иван Яковина.

Он заявил, что сейчас главной целью для Путина является получить конституционное большинство на парламентских выборах в РФ. Для этого необходимо показать жителям России, что есть свет в конце туннеля и все в будущем будет хорошо. Для этого лидер Кремля будет всеми силами снять западные санкции против РФ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

Эксперт предполагает, что Кремль захочет подписать с Украиной какой-то договор по решению ситуации на Донбассе.

«Я думаю, что Путин будет оказывать все более серьезное давление на Украину, принуждая ее, таким образом, подписать какое-то соглашение, чтобы уже потом предъявить данное соглашение западным партнерам с тем, чтобы они отменили санкции против России. Думаю, что Украине надо готовиться к усилению давления на себя в этом вопросе, и ни в коем случае не поддаваться», — сказал Яковина.

Ранее мы сообщали, что для Путина наступает очень важный момент.

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