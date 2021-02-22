А вы считаете при таких ценах реально прожить — жители ОРДО жалуются на ситуацию в регионе

Вакансии с зарплатой в 6-10 тысяч не устраивают местных жителей

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Жители ОРДО жалуются на ситуацию в регионе. Они отмечают, что в «республике» фактически не реально заработать нормальные деньги, которых хватало бы на проживание.

Местные жители отмечают, что на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области нет работы, а предприятия закрываются почти каждый день, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Что стало лучше? Закрываются предприятия, люди бросают семьи и уезжают в поиске заработка? Цены растут постоянно, зарплаты мизерные, это стало лучше?» – написал местный житель в ответ на информацию о том, что в ОРДО стало лучше жить.

Некоторые отмечают, что работу, в принципе, найти реально. Однако есть большое «но». Никто на нее не соглашается из-за очень низких зарплат.

«Посмотрите на вакансии в центре занятости. Рабочих мест достаточно, но люди не хотят идти работать за 6−10 тыс», — пишет местный житель.

Его поддерживают и другие местные жители, которые отмечают, что при существующих ценах на продукты прожить на 10 000 нереально.

«А вы считаете при таких ценах реально прожить на 6−10 тысяч? Если только сидеть на одних кашах. А детей не надо кормить, одевать?» – отмечает местная жительница.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО неожиданно ответили на вопрос, где видят Донбасс.