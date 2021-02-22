Общество

А вы считаете при таких ценах реально прожить — жители ОРДО жалуются на ситуацию в регионе

Вакансии с зарплатой в 6-10 тысяч не устраивают местных жителей

Время чтения: 57 Секунд

Жители ОРДО жалуются на ситуацию в регионе. Они отмечают, что в «республике» фактически не реально заработать нормальные деньги, которых хватало бы на проживание.

Местные жители отмечают, что на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области нет работы, а предприятия закрываются почти каждый день, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Что стало лучше? Закрываются предприятия, люди бросают семьи и уезжают в поиске заработка? Цены растут постоянно, зарплаты мизерные, это стало лучше?» – написал местный житель в ответ на информацию о том, что в ОРДО стало лучше жить.

Некоторые отмечают, что работу, в принципе, найти реально. Однако есть большое «но». Никто на нее не соглашается из-за очень низких зарплат.

«Посмотрите на вакансии в центре занятости. Рабочих мест достаточно, но люди не хотят идти работать за 6−10 тыс», — пишет местный житель.

Его поддерживают и другие местные жители, которые отмечают, что при существующих ценах на продукты прожить на 10 000 нереально.

«А вы считаете при таких ценах реально прожить на 6−10 тысяч? Если только сидеть на одних кашах. А детей не надо кормить, одевать?» – отмечает местная жительница.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО неожиданно ответили на вопрос, где видят Донбасс.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

РФ готовит 10 000 военных в случае наступления ВСУ на Донбассе: когда они прибудут

В РФ готовы помочь «республикам» в случае наступления ВСУ

Шокирующие цифры: в США уже более полумиллиона смертей от ковида

В США было подтверждено более 28,2 миллиона случаев заражения вирусом

В «ЛДНР» сообщают о больших потерях: военкоры бьют тревогу

Ситуация обострилась после заседания СНБО

Комиссия из РФ выявила нарушения в ЛНР: что будет дальше

В местном «минздраве» выявили многочисленные нарушения

Какая мягкая мебель нуждается в уходе?

Покупая ту или иную модель мягкой мебели, многие обращают внимание исключительно на дизайнерскую сторону. Если выглядит красиво и по габаритам вписывается прекрасно — 98%, что...

Пушилин подготовил «сюрпризы»: что ждет жителей ОРДО

Жителям ОРДО будут раздавать подарки

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap