Оказаться в одной упряжке с «усатым тараканом» Путин, конечно, не очень хочет — эксперт

Иван Яковина о будущих действах Кремля

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Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы окончательно разрывать отношения с Европой. Такое заявление сделал журналист Иван Яковина.

Он отметил, что Россия все еще состоит в Совете Европы, поэтому обязана исполнить решение ЕСПЧ о том, чтобы выпустить на свободу Алексея Навального. Если Кремль откажется от его исполнения, то единственным наказанием для России может быть изгнание из Совета Европы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«С одной стороны, Путин говорил, что его страна может прожить без формального участия в европейских институтах. С другой стороны, Москве очень нравится пользоваться этой площадкой – ПАСЕ – для проведения встреч с союзниками. Кроме того, это престиж страны. В Совет Европы не берут только абсолютных психопатов. Из всех европейских стран там сейчас нет только лукашенковской Беларуси. Оказаться в одной упряжке с «усатым тараканом» Путин, конечно, не очень хочет», — заявил журналист.

Также Яковина добавил, что еще есть два важных момента. Выход России из ПАСЕ 0 будет означать окончательный разрыв отношений с Европой, а для российской элиты последующие санкции и ограничения будут серьезным ударом. А раскол элит может привести к перевороту в самом Кремле, считает эксперт.

Ранее мы сообщали, что Путин будет и дальше давить на Украину.