Пресс-секретарь Белого дома: мы хотим привлечь Россию к ответственности

Важные заявления новой Администрации президента США

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Среди «безрассудных и враждебных действий» России новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала кибератаку на американские учреждения и отравление оппозиционера Алексея Навального.

— Даже когда мы работаем с Россией, чтобы защитить наши интересы, мы также стремимся привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия, — заявила на пресс-конференции пресс-секретарь нового президента США Джо Байдена, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

С этой целью — как сообщила Псаки — Байден просит американское разведывательное сообщество «полностью оценить» прошлогоднюю кибератаку на американские институты, «вмешательство России в избирательную кампанию 2020 года», «применение химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального» и «предполагаемые обвинения в нападении на американские войска в Афганистане».

Пресс-секретарь также подтвердила, что Соединенные Штаты намерены продлить на пять лет новую систему разоружения СНВ. Она подчеркнула, что Байден считает, что эта сделка с Россией «отвечает национальным интересам США».

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