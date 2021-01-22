Путин — вор и параноик, он угрожает всему миру — эксперт

Игорь Эйдман о президенте Российской Федерации

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Президент Российской Федерации Владимир Путин является «двуликим». Такое мнение выразил российский социолог Игорь Эйдман, который сейчас проживает в Берлине.

Эксперт видит двух разных Путиных – вора и параноика, при этом втором страшнее первого. По мнению Эйдмана, новое расследование оппозиционера Алексея Навального о дворце Путина ярко демонстрирует одну из его сущностей – вора, пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу социолога в одной из социальных сетей.

«История дворца демонстрирует только одну, наиболее безобидную его ипостась. Это вор-сибарит, торжествующий хам, пошляк-парвеню, дорвавшийся до власти и роскоши… Путин-вор – отвратителен, но относительно безопасен для всего мира», — написал эксперт.

В тоже время, по мнению Эйдмана, вторая сущность Путина, более опасная.

«Его вторая сущность – параноик. Он одержим манией преследования и величия, он верит что, Запад «сговорился» против него, он верит в свою «историческую миссию» и хочет склеить очередную империю», — заявил эксперт.

Он также добавил, что именно «второй» Путин опасен не только для соседей, но и для всего мира.

Ранее мы сообщали, что Путин будет договариваться по Донбассу с украинской олигархией.