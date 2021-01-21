Политика

Впервые в истории: директором Нацразведки США станет женщина

Ранее она была заместителем директора ЦРУ

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Сенат Соединенных Штатов Америки в среду, 20 января, утвердил кандидатуру Аврил Хейнс на должность директора Национальной разведки. Кандидатуру чиновницы поддержали 84 сенатора, лишь 10 человек выступили против. Об этом пишет УРА-Информ.

Кандидатура Хейнс была выдвинута новым главой государства Джо Байденом. Уже после принесения присяги США она станет первой женщиной, которая занимает пост директора Национальной разведки США. Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер высказал мнение, что именно Аврил Хейнс является правильным человеком для этой работы.

Стоит отметить, что в 2013 по 2015 годы она работала заместителем директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Помимо этого, Хейнс была помощницей бывшего главы Белого Дома Барака Обамы и главной заступницей советника по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что кандидат от демократов Джо Байден принес присягу на инаугурации президента.

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