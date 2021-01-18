В РФ готовят собственный сценарий по Донбассу, — Тука

Любые уступки со стороны правительства украинского государства не будут в себе нести положительных изменений

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В Кремле не планируют отступать от своих намерений завоевать весь восток украинского государства. Даже если Украина уступит в чем-то, то РФ будет продвигать свою стратегию. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УРА-Информ.

«Золотой мост», как считает чиновник, может означать определенные решения правительства Украины в отношении «особого статуса» для Донбасса. При этом, возможностей для завершения военной оккупации он в себе не несет.

«Гипотетически „золотой мост“ может выглядеть так: Украина пойдет на некоторые уступки относительно так называемого особого статуса Донбасса, и именно эти уступки могут быть использованы Путиным в качестве того, что, мол, Россия дожала Украину» — подчеркнул Тука.

Он считает, что любые уступки со стороны правительства украинского государства не будут в себе нести положительных изменений, так как у России свои мысли на этот счет.

«Даже если Украина согласится выполнить все требования минского плана мирного урегулирования в том виде, в котором их трактует РФ, Россия все равно не оставит Донбасс. С моей точки зрения, к сожалению, все идет к повторению сценария так называемой Приднестровской молдавской республики-2. К сожалению, я вижу некоторые признаки, что вроде бы наши чиновники готовы к такому сценарию — ни войны, ни мира, возобновление экономического сотрудничества и тому подобное. В конце концов мы получим неконтролируемую территорию, которая, тем не менее, продолжает быть в состоянии оккупированной» — добавил Тука.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что подразделения незаконных вооруженных формирований на территориях украинского Донбасса якобы готовы к расширению территории «республики».