Крымская платформа: МИД представило инициативу Европарламенту

Отмечая необходимость активизировать усилия по деоккупации Крыму и преодоления последствий оккупации, первый заместитель министра представила участникам мероприятия новую инициативу Украины

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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров представила европейским депутатом инициативную Крымскую платформу по деоккупации украинского полуострова.

Украина пригласила европейских депутатов принять участие в «Крымской платформе». Об этом пишет Центр журналистских расследований, передает УРА-Информ.

В онлайн-мероприятии, как сообщили в украинском МИД, приняли участие депутат Европейского парламента от польского государства. Также присутствовал и генеральный секретарь партии «Европейские консерваторы и реформисты» Фотыга. Помимо этого инициатива была представлена и депутату Европейского парламента от Литовской Республики Петрасу Австревичусу.

«Отмечая необходимость активизировать усилия по деоккупации Крыму и преодоления последствий оккупации, первый заместитель министра представила участникам мероприятия новую инициативу Украины — Крымскую платформу и пригласила евродепутатов приобщиться к ее работе на парламентском направлении. Важным элементом мероприятия также стало представление народными депутатами Украины Рустем Умеров, Лизой Ясько и Вадимом Галайчука вновь в Верховной Раде Украины межфракционного объединения «Крымская платформа», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что формат недавно созданной Крымской платформы интересует власти Российской Федерации только в ракурсе обсуждения подачи воды в оккупированный украинский Крым. В России хотят, чтоб это происходило из материковой Украины.