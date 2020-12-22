Крымская платформа: МИД представило инициативу Европарламенту

Отмечая необходимость активизировать усилия по деоккупации Крыму и преодоления последствий оккупации, первый заместитель министра представила участникам мероприятия новую инициативу Украины
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров представила европейским депутатом инициативную Крымскую платформу по деоккупации украинского полуострова.
Украина пригласила европейских депутатов принять участие в «Крымской платформе». Об этом пишет Центр журналистских расследований, передает УРА-Информ.
В онлайн-мероприятии, как сообщили в украинском МИД, приняли участие депутат Европейского парламента от польского государства. Также присутствовал и генеральный секретарь партии «Европейские консерваторы и реформисты» Фотыга. Помимо этого инициатива была представлена и депутату Европейского парламента от Литовской Республики Петрасу Австревичусу.
«Отмечая необходимость активизировать усилия по деоккупации Крыму и преодоления последствий оккупации, первый заместитель министра представила участникам мероприятия новую инициативу Украины — Крымскую платформу и пригласила евродепутатов приобщиться к ее работе на парламентском направлении. Важным элементом мероприятия также стало представление народными депутатами Украины Рустем Умеров, Лизой Ясько и Вадимом Галайчука вновь в Верховной Раде Украины межфракционного объединения «Крымская платформа», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что формат недавно созданной Крымской платформы интересует власти Российской Федерации только в ракурсе обсуждения подачи воды в оккупированный украинский Крым. В России хотят, чтоб это происходило из материковой Украины.