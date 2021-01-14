«Украина против России»: ЕСПЧ вынес первое решение по делу

Суд признал жалобу Украины «частично приемлемой».

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Европейский суд по правам человека вынес свое первое решение по делу «Украина против России». Там признали украинскую жалобу относительно нарушения прав человека в оккупированном РФ Крыму. Об этом суд объявил сегодня, 14 января, на слушаниях, которые проходят в Страсбурге, передает УРА-Информ

Суд признал жалобу Украины «частично приемлемой». Учитывая этот факт, большая часть обвинений, которые выдвинула Украина российской стороне судом была признана как приемлемая для рассмотрения по существу.

Будут рассмотрены такие обвинения против РФ

— обвинения в ненадлежащем расследовании Россией убийств;

— о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми;

— преследования нерусскоязычных СМИ и ограничения образования на других языках, чем русский;

— запугивания и преследования религиозных лидеров;

— автоматического предоставления российского гражданства;

— ограничения свободного передвижения крымчан на материковую Украину и т.п.

Также в Суде подчеркнули, что Российская Федерация осуществляла «фактический контроль» на территории крымского полуострова с 27 февраля 2014 года. Это значит, что контроль России был еще до незаконной аннексии оккупированного Крыма

Ранее сообщалось, что все государственные услуги, которые предоставляются гражданам России, «экс-украинцам» недоступны.