Донбасс не вернуть раньше, чем через 25 лет, — Арестович

Существуют два отдельных процесса: деоккупация и реинтеграция.

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Украинскому государству не удастся вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской области раньше, чем через 25 лет. Об этом заявил советник ОП Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

Он считает, что время восстановления территорий должно превышать срок их оккупации в два раза. Это означает, что если территории восточной Украины были оккупированны на протяжении семи лет, то срок реинтеграции будет составлять минимум 14 лет. Также он считает, что и этого мало, ведь 10 лет — мало для полной деоккупации восточной Украины.



Также он подчеркнул, что реинтеграция и деоккупация — это два совершенно разных процесса.

«Реинтеграция происходит уже сейчас и этот закон является ее элементом. Потом — социально-экономическое и политическое восстановление», — отметил Арестович.

Лица, которые совершали военные преступления должны быть наказаны, считает чиновник.

Ранее сообщалось, что все государственные услуги, которые предоставляются гражданам России, «экс-украинцам» недоступны.