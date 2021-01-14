Российские паспорта, выданные в ОРДЛО, неполноценные: стала известна причина

Все государственные услуги, которые предоставляются гражданам России, «экс-украинцам» недоступны

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Теперь получить паспорт Российской Федерации жителям ОРДЛО будет тяжелее. Такую информацию рассказывают источники из временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Также источники отмечают, что информация «мегаинсайдеров» о том, что в этом году решится судьба «республик» и их присоединят в состав Российской Федерации — банальная пропаганда, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

Паблик отмечает, что даже те, кто получил паспорт гражданина Российской Федерации, фактически не является таким. В самом паспорте есть очень важная деталь – прописка. Именно к ней привязанные все государственные услуги, которые предоставляются гражданам России. Однако указать прописку ни в «ДНР», ни в «ЛНР» те, кто получил паспорт не могут

«Какая прописка в Граждан «Республики», которые получили паспорта России? Правильно! Несуществующий регион!!! То есть, гражданин-бомж.‼️Это не полноценное гражданство, чтобы кто нам не говорил! Вся эта паспортизация Республик — символический жест Президента России, но не практические шаги к воссоединению с Россией», – пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что горняки в ОРДО за 2020 год получили только 4 зарплаты.