Общество

Российские паспорта, выданные в ОРДЛО, неполноценные: стала известна причина

Все государственные услуги, которые предоставляются гражданам России, «экс-украинцам» недоступны

Время чтения: 48 Секунд

Теперь получить паспорт Российской Федерации жителям ОРДЛО будет тяжелее. Такую информацию рассказывают источники из временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Также источники отмечают, что информация «мегаинсайдеров» о том, что в этом году решится судьба «республик» и их присоединят в состав Российской Федерации — банальная пропаганда, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

Паблик отмечает, что даже те, кто получил паспорт гражданина Российской Федерации, фактически не является таким. В самом паспорте есть очень важная деталь – прописка. Именно к ней привязанные все государственные услуги, которые предоставляются гражданам России. Однако указать прописку ни в «ДНР», ни в «ЛНР» те, кто получил паспорт не могут

«Какая прописка в Граждан «Республики», которые получили паспорта России? Правильно! Несуществующий регион!!! То есть, гражданин-бомж.‼️Это не полноценное гражданство, чтобы кто нам не говорил! Вся эта паспортизация Республик — символический жест Президента России, но не практические шаги к воссоединению с Россией», – пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что горняки в ОРДО за 2020 год получили только 4 зарплаты.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В,

Последние статьи

В Украину идут настоящие морозы: будет до минус 21

Идут настоящие январские морозы

Такого раньше не было, возможно, Кремль принял окончательное решение по «Л/ДНР» — эксперт

В «ДНР» начали открыто говорить о российских военных

После того, как это произойдет, будут изменения на Донбассе — эксперт

Все это связанно с судьбой президента Российской Федерации

Большие долги по зарплатам горняков в ОРДО: за 2020 они получили только 4 зарплаты

Многие из них едут на заработки в Россию

Вакцина от COVID-19: названа стоимость китайского производителя для украинцев

Стоимость всей процедуры в Украине составит 1008 грн

VIP-отдых судьи: в КСУ раскрыли стоимость отдыха Тупицкого в Дубае

Заработная плата Тупицкого за декабрь составила более 400 000 грн

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap