Политика

Пострадают простые люди — Гордон о ситуации в Украине

Журналист не доволен введением в Украине локдауна

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Вводить локдаун было неправильным решением украинских властей. Такое мнение выразил известный журналист Дмитрий Гордон. Напомним, что тотальный карантин в Украине ввели с восьмого января по 25 число первого месяца нового года.

Он назвал такое решение Правительства глупым. По мнению Гордона, локдаун больно ударит по малому и среднему бизнесу. Также Гордон задался вопросом о том, почему в Украине ввели локдаун, несмотря на то, что официальная статистика заболеваемости на коронавирус в стране падает. Он назвал такое поведение Правительства и министра здравоохранения Максима Степанова глупым.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Люди некомпетентны в том, чем занимаются, проваливают все подряд. Сначала они опустили статистику, чтобы показать, как хорошо работают, а сейчас будут резко поднимать, чтобы оправдать локдаун? Веры нет никому, локдаун это большая ошибка, пострадают простые люди, предприниматели, и я в их числе. Просто взяли и украли деньги, причем ничего не решили», — заявил Гордон.

Ранее мы сообщали, что в мире зафиксировано более 90 млн случаев заражения коронавирусом.

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