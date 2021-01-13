Общество

Повторное заболевание COVID-19 протекает значительно тяжелее — эпидемиолог

В стране все больше случаев повторного инфицирования ковидом

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По всей Украине фиксируются новые случаи заболевания на коронавирусную инфекцию. В тоже время все чаще фиксируются повторные случаи заболеваемости.

Так только на Тернопольщине с начала пандемии в области уже зафиксировали 37 повторных случаев заражения. Врач-епидемолог Владимир Паничев заявил, что у многих пациентов, которые победили болезнь вырабатываются антитела. Однако их уровень может быть разным. У пациентов с тяжелой формой заболевания — высокий уровень антител. Те же, которые переболели в легкой форме — ниже. В тоже время нет научной статистики сколько именно держатся антитела в организме человека.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ЗЗ.

«Наши аналитические материалы свидетельствуют, что повторное заболевание протекает значительно тяжелее, нежели первичное. То есть если первый раз у человека была легкая форма заболевания, то повторное будет средней степени тяжести. Если же средняя форма заболевания, то повторное инфицирование — тяжелая форма заболевания», — заявил врач.

Ранее мы сообщали, что глава МОЗ Максим Степанов хочет продлить локдаун в Украине, но  президент Владимир Зеленский против такого развития сценария.

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