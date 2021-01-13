Общество

Стало известно мнение Зеленского по поводу продления локдауна

Президент выступает против продления локдауна

Время чтения: 48 Секунд

Вчера, 12 января, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет выступать за то, чтобы в Украине продлили тотальный карантин и после 25 января. Напомним, что локдаун в стране ввели с восьмого числа 2021 года и он должен действовать до 25 числа этого месяца.

Глава МОЗ настаивает на продлении локдауна из-за прошедших массовых праздников и сезонного увеличения количества больных гриппом. Степанов хочет предотвратить критическую нагрузки на медицинскую систему. В тоже время стала известна реакция президента Украины Владимира Зеленского на выступление министра.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник отмечает, что президенту не понравилась такая инициатива Максима Степанов и Зеленский против того, чтобы продлевать тотальный карантин в стране.

«Наш источник в ОП рассказал, что Президент против продления локдауна, а заявления Степанова это самодеятельность! Министр здравоохранения хочет продлить политический локдаун на 2 недели, чтобы избежать скачка заразившихся COVID-19 в феврале и таким способом отвести от себя удар», — отмечает источник.

Ранее Филарет неожиданно высказался о коронавирусе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Российская вакцина от ковида в ОРДО: кто сможет получить прививку «Спутник-V»

Первая партия будет состоять из 20-25 000 доз

Все может закончиться тем, что мы потеряем Донбасс — эксперт

Михаил Погребинский о переговорном процессе по Донбассу

Много сделано на самом деле — Бродский о Зеленском

Политик не до конца доволен действиями президента Украины

Важные изменения на границе Украины: что теперь ждет жителей ОРДЛО

Все из-за вхождения Российской Федерации в «красную» зону

Бог попустил это — Филарет неожиданно высказался о коронавирусе

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата считает, что появление ковида неестественное

Вы это обещали — жители ОРДО обратились к Пушилину

В «республике» очень плохие дороги и никто ими не занимается

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap