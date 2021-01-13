Стало известно мнение Зеленского по поводу продления локдауна

Президент выступает против продления локдауна

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Вчера, 12 января, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет выступать за то, чтобы в Украине продлили тотальный карантин и после 25 января. Напомним, что локдаун в стране ввели с восьмого числа 2021 года и он должен действовать до 25 числа этого месяца.

Глава МОЗ настаивает на продлении локдауна из-за прошедших массовых праздников и сезонного увеличения количества больных гриппом. Степанов хочет предотвратить критическую нагрузки на медицинскую систему. В тоже время стала известна реакция президента Украины Владимира Зеленского на выступление министра.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник отмечает, что президенту не понравилась такая инициатива Максима Степанов и Зеленский против того, чтобы продлевать тотальный карантин в стране.

«Наш источник в ОП рассказал, что Президент против продления локдауна, а заявления Степанова это самодеятельность! Министр здравоохранения хочет продлить политический локдаун на 2 недели, чтобы избежать скачка заразившихся COVID-19 в феврале и таким способом отвести от себя удар», — отмечает источник.

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