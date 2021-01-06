Политика

Эксперт назвал 3 реальных кандидатов на должность следующего президента Украины

Владимир Фесенко высказал свое мнение по данному вопросу

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На данный момент есть три реальных кандидата, которые могут побороться за президентское кресло на следующий выборах главы государства в Украине. Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко.

Он отметил, что на данный момент говорить о том, кто может быть реальным кандидатом на должность следующего главы государства еще слишком рано. В тоже время эксперт отметил три кандидата, которые на данный момент имеют лучшую предвыборную позицию. О них уже ведутся дискуссии в политических кругах

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Политека.

«Дискуссии уже идут. Вокруг Дмитрия Разумкова (спикера Верховной Рады, — ред.), в последние месяцы активно обсуждают тему Виталия Кличко (мэр Киева,- ред.), Владимира Гройсмана (экс-премьер-министр Украины, — ред.). Но я думаю, что еще слишком рано», — сказал политолог.

Стоит отметить, что следующие президентские выборы в Украине запланированы на 2024 год. Они должны предварительно состояться 31 марта.

Отметим, что в рейтинге доверия среди украинцев Зеленский продолжает занимать первое место.

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