Кому украинцы больше всего не доверяют: это не Медведчук

Больше всех украинцы не доверяют пятому президенту Украины

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Социологическая группа Рейтинг опубликовала первый в 2021 рейтинг. Это январский опрос относительно доверия и недоверия к украинским политикам.

Больше всего среди всех украинских политиков украинцы не доверяют пятому президент Украины Петру Порошенко. 73 процента не доверяют действующему народному депутату. В тоже время Порошенко доверяет 23% респондентов. На второй строчке рейтинга недоверия Юлия Тимошенко. Ей не доверяет 69 процентов украинцев. Тройку недоверия замыкает пророссийский политик и лидер ОПЗЖ – Юрий Бойко с показателем 55%.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Не далеко от них отстал действующий глава государства Владимир Зеленский, которому не доверяет 54 процента респондентов. В тоже время президент Украины также возглавляет рейтинг доверия среди украинцев. Уму доверяют 41% респондентов.

Вторую строчку занимает спикер Парламента Дмитрий Разумков. 29% опрошенных доверяют председателю Верховной Рады, а 37% — не доверяют. Бойко доверяют — 27%, а Тимошенко — 26%.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретится с президентом Молдовы.