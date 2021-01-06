Политика

Они сейчас «додушивают» Зеленского — эксперт о действиях Кремля

В Москве уже «списали» действующего президента Украины

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В Кремле уже не смотрят на Владимира Зеленского как на шанс для удовлетворения своих интересов. Такое мнение выразил известный журналист Айдер Муждабаев.

По его мнению, президент РФ уже делает ставку на то, что будет после Владимира Зеленского. Журналист считает, что действующего главу государства в Украине уже «списали». Он отмечает, что в Кремле Зеленского считают «фашистским лидером», который извращает историю.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.

Журналист считает, что уже сейчас с помощью подконтрольных СМИ Москва делает так, чтобы показать неспешность Зеленского в глазах украинцев. При этом он добавил, что такя-же тактика использовалась и при Порошенко.

«Они сейчас «додушивают» Зеленского. Каким образом, они это делают. Они делают его неуспешным в глазах украинцев. Это как с Порошенко, они его тоже «душили» медийно. Сейчас Зеленский, который радуется каким-то провалам Порошенко, может посмотреть в зеркало и увидеть, как они его уничтожают через свои каналы», — сказал журналист.

Ранее стали известны предполагаемые кандидаты на должность следующего президента Украины.

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