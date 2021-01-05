Заработок Зеленского: назван доход президента от «Квартала»

30 декабря 2020 года глава государства получил 4,355 млн грн. дохода от студии «Квартал 95»

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский задекларировал 4,59 миллиона гривен роялти, которые он получил от деятельности двух ООО — «Квартал 95» и «Киностолица». Об этом указано в его декларации на сайте НАПК, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что 30 декабря 2020 года глава государства получил 4,355 млн грн. дохода от студии «Квартал 95». Помимо этого, еще 235 тысяч гривен роялти гаранту Конституции поступило от «Киностолицы».

Ранее сообщалось, что известный журналист Дмитрий Гордон окончательно разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском. Это можно предположить по последних высказываниях журналиста, который ранее поддерживал Зеленского.