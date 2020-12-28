Политика

Германия не хочет менять свое решение по Северному потоку 2: нельзя всегда слушать США

Виктор

Хайко Маас выступает за завершение строительства Северного потока 2

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Федеральное правительство не изменит своей позиции по Северному потоку — 2 заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, имея в виду спор с США по этому вопросу и предстоящее президентство Джо Байдена.

Маас подчеркнул, что не может быть европейского суверенитета, «если мы будем делать только то, что скажет Вашингтон».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

Газопровод «Северный поток-2» протяженностью 1200 км из России в Германию через Балтийское море, стоимость которого, как ожидается, составит около 9,5 млрд евро, уже готов на 94 процента. Две его нити еще предстоит проложить на расстояние около 75 километров.

США годами протестуют против его строительства, поскольку считают, что их европейские партнеры слишком зависимы от российского газа. Их поддерживают страны Восточной Европы, в том числе Украина, Польша и страны Балтии. С другой стороны, критики обвиняют США в желании продавать больше своего сжиженного газа в Европу.

Правительство США хочет помешать завершению строительства трубопровода и угрожает наложить санкции на компании, участвующие в проекте.

Демократ Джо Байден, который вступит в должность президента США в январе, как и уходящий президент, республиканец Дональд Трамп, выступает против российско-германского проекта.

Ранее американский Сенатор заверил, что Северный поток — 2 никогда не будет поставлять газ.

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Виктор

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