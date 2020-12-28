Эксперт назвал цифру, сколько будет стоить хлеб в 2021 году

Цена на хлеб в 2021 году может стартовать от 20 гривен

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Хлеб является одним из самых важных продуктов для украинцев уже долгое время. Если цена на него поднимается, это всегда бьет по карману.

Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» рассказал, как может измениться цена на хлеб в 2021 году. Он отметил, что рост цены на пшеницу и соответственно на муку уже сыграл свою роль, и в дальнейшем это не должно влиять на рост стоимости хлеб.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%», — сказал он.

Также он назвал цену, по которой в следующем году будут продавать хлеб в Украине.

«Стоимость пшеничного хлеба в сетях вполне может быть на уровне 20-24 грн за килограмм. Рост в 5% означает дополнительно 1-1,5 грн на стоимости этого хлеба», — сказал генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»

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