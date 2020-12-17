Американский Сенатор уверяет: Северный поток — 2 никогда не будет поставлять газ

Газопровод Nord Steam 2 не будет достроен и никогда не будет поставлять газ, заверил в среду сенатор-республиканец Тед Круз в интервью аналитическому центру Атлантического совета. Именно он является создателем санкций США в отношении этого проекта. Круз — сенатор, возглавляющий усилия Конгресса по предотвращению завершения строительства газопровода Nord Stream 2. Санкции, введенные США в декабре прошлого […]

Время чтения: 1 Минут, 2 Секунд

Газопровод Nord Steam 2 не будет достроен и никогда не будет поставлять газ, заверил в среду сенатор-республиканец Тед Круз в интервью аналитическому центру Атлантического совета. Именно он является создателем санкций США в отношении этого проекта.

Круз — сенатор, возглавляющий усилия Конгресса по предотвращению завершения строительства газопровода Nord Stream 2. Санкции, введенные США в декабре прошлого года, вынудили специализированную компанию выйти из проекта и прекратить строительство.

Об этом пишет УРА-Информ.

В интервью Atlantic Council Круз он однозначно оценил, что «Северный поток – 2» «не продвинется вперед». Он также выразил мнение, что утверждения о неизбежности завершения проекта являются «российской пропагандой».

Год назад сенатор от Техаса сообщил, что когда были введены санкции США, Россия «сеяла дезинформацию». «В Европе русские все время повторяли, что эти санкции не вступят в силу и что газопровод нельзя остановить — теперь мы знаем, что это неправда», — сказал он. По его мнению, Кремль в настоящее время использует аналогичную тактику.

Как отметил Круз, строительство газопровода в декабре прошлого года было остановлено за несколько минут до вступления в силу санкций, предусмотренных Законом о расходах на оборону на 2020 год. Они были немедленными и обязательными.

«Второй раунд санкций призван помешать русским второй раз достроить трубопровод», — пояснил Круз. Новые положения направлены на процесс прокладки труб, страховщиков и процесс сертификации проекта.