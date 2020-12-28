Украине удалось решить проблему с вакциной от коронавируса — Ляшко

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале

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Одним из важных факторов при вакцинации от коронавирусной инфекции является хранение самой вакцины в специальных условиях. Украине удалось наперед решить проблема и страна готова к поставкам вакцины.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцину нужно держать в условиях минус 80 градусов. Именно этого требует производитель. Только перед тем, как будет проходить сама вакцинация можно ее поместить в более «спокойные» условия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями — и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов», — рассказал он.

Он отметил, что сначала вакцина транспортируется самолетом, а потом погружается из машины на склад в термоконтейнере с сухим льдом, а уже дальше в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Перед самой вакцинацией она может храниться 5 дней при температуре +2 — 8 градусов.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале.