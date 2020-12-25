Все ждут, когда посадят Порошенко, — Зеленский

Зеленский сказал, что не имеет права вмешиваться в дела прокуратуры

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«Все» якобы ждут, когда «посадят» бывшего и пятого президента украинского государства Петра Порошенко. Об этом действующий глава государства Владимир Зеленский рассказал в интервью Фокусу, передает УРА-Информ.

Зеленский отметил, что при генеральном прокуроре Ирине Венедиктовой стали ловить больше бандитов. Он подчеркнул, что при ней «закрыли скрутчиков НДС» со схемами на 20 млрд грн.

Помимо этого, Зеленский добавил, что уже были выписаны три подозрения по делу о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области.

«Но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко», — отметил президент.

«Это в правоохранительные органы», – ответил Зеленский на вопрос о деле Порошенко.

Также в интервью журналист и затронул вопрос о Венедиктовой.

«Я не имею права ей так говорить. Она сама знает, что должна всех преступников посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет», – ответил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент государства Владимир Зеленский считает, что партия «Слуга народа» в теории может сотрудничать с партией бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» для принятия «хороших инициатив».