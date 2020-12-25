Общество Политика

Введения войск в ОРДЛО: Ходаковский обратился к Путину

Наталия

Дело в том, что люди постоянно боятся наступления, что и не дает им спокойно жить и расслабиться

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Один из представителей незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях украинского Донбасса Александр Ходаковский заявил, что над людьми, которые проживают на территориях «ДНР» нависает постоянная угроза наступления. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пост Ходаковского в соцсети.

Он отмечает, что такая неспокойная ситуация не дает людям почувствовать праздники и выходные. Также люди там не могут воспринимать праздники местного самоуправления, такие как «день конституции» носят «пока формальный характер». ПО его мнению, сознание людей еще не воспринимает их значение.

Несмотря на это, сознание граждан воспринимает легко такие даты, как пять или шесть лет войны.

«Кто-то же докладывает президенту России, что у нас здесь тишь да гладь — то есть, полное перемирие? Иначе разве стал бы он утверждать это на пресс-конференции? Кто-то докладывает… А зачем? Кому и почему нужно обелять Украину?», — отметил Ходаковский..

дело в том, что люди постоянно боятся наступления, что и не дает им спокойно жить и расслабиться

«А можно нам, как в Приднестровье, всего один российский военный контингент? Маленький? Все остальное мы сами сделаем», — заявил член НВФ.

Ранее сообщалось, что блогер из временно оккупированных территорий украинского Донбасса, которая работает под под ником Елена Донецка, написала о жутких условиях жизни граждан, в которые погружены люди, которые проживает на временно оккупированных территориях.

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Наталия

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