Происшествия

Обстрелы на Донбассе: боевики 5 раз нарушили перемирие

Наталия

В результате обстрелов пострадали два украинских бойца

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За прошедшие сутки, 24 декабря, боевики незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса пять раз нарушали режим тишины. С начала текущих суток на территориях восточной Украины сохраняется режим прекращения огня. Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Обстрелы были зафиксировали неподалеку от Водяного и Шумов. У Водяного пророссийские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а также из автоматических станковых гранатометов. Гранатометы и стрелковое оружие незаконные вооруженные формирования также применяли неподалеку от Шумов. В результате одного из обстрелов на территориях Донбасса пострадал украинский военнослужащий.

В штабе отметили, что неподалеку Красногоровки украинский военный Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Обоим военным была оказана скорая медицинская помощь. Защитники были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года из-за боевых действий на временно оккупированных территориях Донбассе погибли 49 украинских военнослужащих. С момента летнего режима прекращения огня и перемирия были убиты четыре защитника.

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Наталия

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