Сотрудничество Зеленского и Порошенко: президент дал комментарии

Президент государства Владимир Зеленский считает, что партия «Слуга народа» в теории может сотрудничать с партией бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» для принятия «хороших инициатив». Но о личной сотрудничество с бывшим главой речи идти не может, так как Зеленский считает Порошенко представителем олигархии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Зеленского для The New York […]

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Президент государства Владимир Зеленский считает, что партия «Слуга народа» в теории может сотрудничать с партией бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» для принятия «хороших инициатив». Но о личной сотрудничество с бывшим главой речи идти не может, так как Зеленский считает Порошенко представителем олигархии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Зеленского для The New York Times

«Потому относительно ответа на второй вопрос, готовы ли мы сотрудничать, – я не понимаю, с кем. С олигархом Порошенко не готов сотрудничать. Если в пределах депутатского корпуса кто предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, – окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, – я не готов» — отметил шестой президент Украины.

Стоит отметить, что Зеленский не допускает мысль, что на народных избранников от его партии оказывают давление олигархи, а также финансовые группы. Он отметил, что никому в обществе не выгодно большинство партии. Речь идет о Виктора Медведчуке и бывшем главе Украины Петре Порошенко.

«Но ответ прост: законы голосуются, и результат – на табло. Сегодня мы можем смотреть на результат: законы голосуются. Действительно, это гораздо сложнее, чем было изначально. Но вы должны понимать, что слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать Президент с партией. Понятно, что в партии люди разные, и все люди живые, на кого влияют – по-разному, психологически. Хотят влиять все финансовые группы, в том числе и финансовые группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте», – добавил он.

Ранее стало известно, украинский олигарх Игорь Коломойский не выступает от имени президента Украины, его слова – всего лишь его мнение. Такое мнение выразил в интервью NYT глава украинского государств Владимир Зеленский.