Политика

Очевидно, что бывший артист не смог оправдать надежд многих украинцев — эксперт о Зеленском

Виктор

Михаил Погребинский считает, что кресло под президентом уже начало «шататься»

Время чтения: 51 Секунд

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Доверие к главе государства также самое низкое за все время его президентского срока.

Своим мнением о сложившейся ситуации поделился украинский политолог Михаил Погребинский.  Он отметил, что шаги Зеленского в качестве президента Украины сказались на падении его рейтинга. Он также отметил, что глава государства столкнулся с серьезными противостояниями в обществе, а его кресло уже начало «шататься».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИАФан.

«Президентский срок Зеленского близится к завершению. Очевидно, что бывший артист не смог оправдать надежд многих украинцев. Нужно учесть результаты исследований фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», а также КМИС. К Зеленскому проявляют меньше всего доверия», — считает Погребинский.

В тоже время эксперт отмечает, что Зеленский все еще остается популярным политиком, но тенденция идет к тому, что он теряет свою популярность.

Погребински также отметил, что в два раза больше тех людей, которые считают его неудачником, чем тех, кто назвал его политиком года.

Ранее мы сообщали, что Зеленский выиграл бы президентские выборы, если бы они состоялись в конце 2020 года.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Наталия

Помощь Украине отменяется: Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Бюджет предусматривал выделение военной помощи Украине на 250 000 000 долларов, а также новые санкции против Российской Федерации

Наталия

Отравление Навального: Госдеп США обвиняет ФСБ

США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» для отравления Навального

Наталия

Особый статус Донбасса: Зеленский подписал закон

Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областейИсточник: https://censor.net/ru/n3238854

Наталия

Скандальная украинская икона: Лавров вернул подарок

Боснийской стороне стоит, все таки, выяснить происхождение иконы

Виктор

Первые партии вакцины для стран ЕС уже в пути

Представители Pfizer отказались сообщить, в какие страны пойдет первая партия товара

Виктор

США усилили санкции против Беларуси: очередной удар для Лукашенко

Четыре организации и одно лицо были добавлены в список Управления по контролю за иностранными активами

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap