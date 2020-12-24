Очевидно, что бывший артист не смог оправдать надежд многих украинцев — эксперт о Зеленском

Михаил Погребинский считает, что кресло под президентом уже начало «шататься»

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Доверие к главе государства также самое низкое за все время его президентского срока.

Своим мнением о сложившейся ситуации поделился украинский политолог Михаил Погребинский. Он отметил, что шаги Зеленского в качестве президента Украины сказались на падении его рейтинга. Он также отметил, что глава государства столкнулся с серьезными противостояниями в обществе, а его кресло уже начало «шататься».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИАФан.

«Президентский срок Зеленского близится к завершению. Очевидно, что бывший артист не смог оправдать надежд многих украинцев. Нужно учесть результаты исследований фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», а также КМИС. К Зеленскому проявляют меньше всего доверия», — считает Погребинский.

В тоже время эксперт отмечает, что Зеленский все еще остается популярным политиком, но тенденция идет к тому, что он теряет свою популярность.

Погребински также отметил, что в два раза больше тех людей, которые считают его неудачником, чем тех, кто назвал его политиком года.

Ранее мы сообщали, что Зеленский выиграл бы президентские выборы, если бы они состоялись в конце 2020 года.