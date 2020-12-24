Политика

Первые партии вакцины для стран ЕС уже в пути

Виктор

Представители Pfizer отказались сообщить, в какие страны пойдет первая партия товара

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Два микроавтобуса Mercedes с польскими номерными знаками покинули завод Pfizer в Бельгии. Скорее всего, именно с ними отправляются первые партии вакцины против коронавируса. Остальные автомобили отправляются в другие страны Евросоюза. Их сопровождает полиция.

Как сообщает AFP, вакцины перевозятся в трех фургонах-рефрижераторах, которыми управляют польские водители. Журналисты не сумели попасть в машины.

Об этом пишет УРА-Информ.

Первые партии вакцины уже отправились с предприятий Puurs в начале декабря в Великобританию после того, как власти Великобритании дали разрешение на ее использование.

Представители Pfizer отказались сообщить, в какие страны пойдет первая партия товара. Два фургона, покинувших завод в Пуурсе, Бельгия, имели номерные знаки Пясечно (Мазовецкое воеводство).

В понедельник Европейская комиссия одобрила распространение вакцины Pfizer-BioNTech в странах ЕС. Несколькими часами ранее «зеленый свет» этой вакцине дало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Первую вакцинацию планируется начать с 27 по 29 декабря одновременно во всех странах ЕС. Кампания вакцинации планируется начать в полном объеме в январе и продлится на протяжении 2021 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано уже более миллиона случаев заражения ковидом.

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Виктор

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