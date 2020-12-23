Президентский рейтинг: за кого проголосовали бы украинцы в конце 2020

Зеленского готовы поддержать 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором

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Подходит к концу 2020 год, а рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Несмотря на это, если бы выборы президента состоялись бы сейчас, то Зеленский имел самые лучшие шансы остаться на должности.

Согласно результатам опроса Социологической группы «Рейтинг», который состоялся в середине декабря, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский, если бы выборы прошли еще в 2020 году. Его бы поддержало 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Главным конкурентом Зеленского стал бы, как и на предыдущих выборах, пятый президент Украины Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 14,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. На третьей строчке идет пророссийский кандидат Юрий Бойко с поддержкой в чуть более десяти процентов — 10,1%. Четверку замыкает Юлию Тимошенко — 9,8%. На пятой строчке расположился кум Владимира Путина, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Дальше следуют Владимир Гройсман — 6,4%, Игорь Смешко — 6,0%, Дмитрий Разумков — 4,1 % и Олег Ляшко — 3,6 %.

Ранее мы сообщали, что Зеленский прокомментировал критику со стороны Коломойского.